Ilham Aliyev: Nous sommes déterminés à faire du bourg de Hadrout un centre international de culture et de tourisme

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

La restauration du bourg de Hadrout a déjà commencé, la première pierre de la route à quatre voies Hadrout-Djabraïl et Hadrout-Fuzouli a été posée. Une nouvelle sous-station électrique et une mosquée sera construite dans le bourg de Hadrout, a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Khodjavend.

Le chef de l'État a déclaré : « Nous restaurons à la fois la justice historique et démontrons notre fidélité envers nos valeurs religieuses et spirituelles. La zone historique du bourg de Hadrout sera reconstruite. Il existe déjà des images préliminaires de la réparation des bâtiments, et en même temps, ce gâchis observé dans le bourg est frustrant. Il est impossible d'imaginer le bourg comme tel. Par conséquent, nous sommes déterminés à faire du bourg de Hadrout un centre international de culture et de tourisme. »