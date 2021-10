Le président Ilham Aliyev intervient en visioconférence lors de la réunion commémorative du Mouvement des non-alignés VIDEO

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

La réunion commémorative consacrée au 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés a débuté le 11 octobre à Belgrade, en Serbie.

L’ouverture officielle de la réunion a été présidée par le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

Le président azerbaïdjanais est intervenu en visioconférence lors de la réunion.

Discours du président Ilham Aliyev

Cher Président Vučić,

Mesdames et Messieurs,

Tout d'abord, j'exprime ma gratitude à M. Aleksandar Vučić, Président de la Serbie, pour avoir accueilli cette réunion commémorative de haut niveau à l'occasion du 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés. Cette initiative démontre le respect de la Serbie pour son patrimoine historique et les principes du MNA.

Depuis sa création en 1961 à Belgrade, le MNA a joué un rôle important sur la scène internationale avec ses efforts dévoués pour la paix mondiale, la justice et la solidarité dans le monde.

Étant la plus grande institution internationale après l'Assemblée générale des Nations Unies, le MNA est considéré comme un véritable exemple de multilatéralisme avec ses membres interrégionaux, regroupant 120 pays de divers horizons historiques, politiques et culturels.

Les principes historiques de Bandung, tels que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, l'abstention d'actes d'agression et la non-ingérence dans les affaires intérieures sont au cœur du MNA. Ces principes restent valables et essentiels dans les relations internationales actuelles. Si les Principes de Bandung étaient respectés par tous les États, nous n'observerions pas les guerres et les conflits.

La violation de l'intégrité territoriale des États par l'usage de la force est totalement inacceptable. L'Azerbaïdjan soutient pleinement les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de tous les pays.

Afin de contribuer davantage au renforcement de la paix, de la sécurité, du droit international et de la justice, l'Azerbaïdjan a décidé de rejoindre la famille MNA en 2011. En peu de temps, l'Azerbaïdjan a acquis une grande confiance et une grande estime parmi les États membres du Mouvement, et avec une décision unanime des dirigeants du MNA, en 2016, l'Azerbaïdjan a été élu président du MNA pour la période 2019-2022.

Lors du 18e Sommet du Mouvement des non-alignés, qui s'est tenu avec succès à Bakou en 2019, j'ai souligné que l'Azerbaïdjan construirait ses priorités et ses activités de présidence sur la base des principes de Bandung et défendrait résolument la justice et les normes du droit international. L'Azerbaïdjan mène une politique intérieure et étrangère totalement indépendante et neutralise efficacement toutes les tentatives d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures.

Alors que le monde a été frappé par la pandémie de COVID-19 au début de 2020, l'Azerbaïdjan a assumé son rôle de président du Mouvement de manière responsable et a entrepris de sérieux efforts pour assurer la réponse adéquate et opportune du Mouvement aux défis causés par la pandémie. L'Azerbaïdjan a présenté un certain nombre d'initiatives pour consolider les efforts globaux contre la pandémie. Nous avons lancé et organisé le Sommet en ligne du MNA au niveau des chefs d'État et de gouvernement en mai 2020. Comme résultat pratique du Sommet, une base de données englobant les besoins humanitaires et médicaux de base des États membres du MNA a été créée, et l'Organisation mondiale de la santé utilise la base de données comme point de référence pour identifier les besoins existants des États membres du MNA face à la pandémie.

Suite à ma suggestion lors du Sommet, qui a ensuite été soutenue par plus de 150 États membres de l'ONU, la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en réponse au coronavirus au niveau des chefs d'État et de gouvernement s'est tenue en décembre 2020. L'Azerbaïdjan a également versé des contributions financières volontaires à l'Organisation mondiale de la santé pour un montant de 10 millions de dollars, dont la moitié était une assistance directe aux États membres du Mouvement. De plus, nous avons fourni une aide financière et humanitaire directe à plus de 30 pays, dont des membres du MNA, pour les soutenir dans la lutte contre le coronavirus. Plus de 150 000 doses du vaccin anti-COVID ont été données gratuitement par l'Azerbaïdjan à 4 pays.

L'Azerbaïdjan a exprimé son mécontentement contre le stockage de vaccins par certains pays riches et le « nationalisme vaccinal ». De telles actions empêchent la plupart de nos pays voisins du MNA de protéger leur population. La disparité dans l'accès aux vaccins est énorme. Selon des rapports internationaux, alors que plus de 75 pour cent des doses de vaccins dans le monde ont été achetées par 10 pays riches, la couverture vaccinale dans les pays à faible revenu est inférieure à 2 pour cent.

En mars dernier, à l'initiative de l'Azerbaïdjan, en tant que président du MNA, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution sur l'accès équitable et universel aux vaccins. Nous prévoyons également de proposer, au nom du MNA, une initiative similaire à l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de cette session, et nous comptons sur votre soutien.

Mesdames et Messieurs,

Malheureusement, les doubles standards et les approches sélectives appliqués en ce qui concerne les normes et principes du droit international et les décisions des organisations internationales ont eu une incidence négative sur le règlement juste et équitable des conflits dans le monde. L'Azerbaïdjan a également été affecté par une telle attitude sélective au cours des trois dernières décennies.

Bénéficiant des deux poids deux mesures qui règnent dans les relations internationales, l'Arménie, en violation flagrante des normes et principes du droit international, a pu maintenir sous occupation près de 20 pour cent du territoire azerbaïdjanais pendant environ 30 ans ; mené un nettoyage ethnique contre les Azerbaïdjanais, à la fois sur son propre territoire et dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan ; commis le génocide de Khodjaly en février 1992, tuant des centaines de civils dont 106 femmes et 63 enfants ; violé les droits fondamentaux de l’homme, y compris le droit au retour de plus d'un million de réfugiés et de déplacés internes azerbaïdjanais.

Cependant, l'Arménie n'a fait face à aucune sanction pour son agression militaire et son refus de mettre en œuvre les quatre résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU en 1993, qui exigeaient le retrait immédiat, complet et inconditionnel des forces armées arméniennes des territoires occupés de l'Azerbaïdjan. Aucune différence n'a été faite entre l'État agresseur et l'État ayant subi l’occupation. Au contraire, l'Arménie consolide l'occupation, commet des crimes de guerre, mène une colonisation illégale et exploite illégalement les ressources naturelles et détruit le patrimoine culturel et religieux du peuple azerbaïdjanais.

Encouragée par l'impunité, l'Arménie est allée encore plus loin en menaçant l'Azerbaïdjan d'une nouvelle guerre pour de nouveaux territoires et en recourant à des provocations militaires le long de la frontière nationale et de l'ancienne ligne de contact.

Le 27 septembre 2020, l'Arménie a lancé une attaque militaire à grande échelle contre l'Azerbaïdjan. En réponse, l'armée azerbaïdjanaise s’est mise à une contre-attaque sur ses propres territoires et libéré ses territoires occupés.

Totalement vaincue au cours de la Guerre patriotique de 44 jours, l'Arménie a dû signer un acte de capitulation le 10 novembre 2020. L'Azerbaïdjan, tout seul, a assuré la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU susmentionnées ; réglé le conflit de 30 ans et restauré son intégrité territoriale et la justice historique par des moyens militaro-politiques. Le conflit du Haut-Karabagh, c’est du passé.

Nous réitérons notre appréciation pour le soutien constant des pays du MNA à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Le soutien de sept pays du MNA en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pendant la Guerre patriotique a été d'une grande valeur pour nous. Ils n'ont pas permis au Conseil de sécurité de l'ONU de se tromper en adoptant une déclaration de presse unilatérale négligeant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU de 1993. Ainsi, ces pays ont manifesté leur ferme attachement à la position de principe du MNA découlant de ses documents.

Pendant l'occupation, l'Arménie a délibérément détruit des villes et des villages, tous les sites culturels et religieux de l'Azerbaïdjan dans les territoires occupés. Le but de l'Arménie était d'effacer les traces du peuple azerbaïdjanais vivant dans ces territoires depuis des siècles.

Mesdames et Messieurs,

Cette année, les États membres du Mouvement ont décidé à l'unanimité de prolonger la présidence de l'Azerbaïdjan pour une année supplémentaire jusqu'à la fin de 2023. Nous l’apprécions beaucoup et le qualifions de signe de la reconnaissance de la présidence azerbaïdjanaise réussie et efficace du Mouvement. L'Azerbaïdjan continuera d'œuvrer au renforcement de la solidarité au sein du MNA et à l'élévation du poids politique et de la réputation mondiale du Mouvement.

Nous avons suggéré de convoquer une réunion de haut niveau des États membres du MNA pour échanger des vues et formuler la position du Mouvement concernant la période post-COVID-19.

Il serait rationnel pour le MNA de plaider en faveur de la création d'un panel de haut niveau des Nations Unies sur le relèvement mondial après le Covid-19.

La présidence azerbaïdjanaise prend des mesures pour développer la coopération entre les parlementaires des États membres du MNA. Il y a une semaine, la présidence a inauguré le Réseau Jeunesse du MNA. Je suggère que les États membres du MNA réfléchissent à l'idée d'une institutionnalisation du MNA. L'Azerbaïdjan, en sa qualité de président, tiendra des consultations pour recueillir les points de vue des États membres du MNA à cette fin.

Pour conclure, je vous assure que l'Azerbaïdjan, en tant que président du MNA, n’épargnera pas ses efforts pour renforcer davantage le rôle du MNA face aux défis mondiaux dans les relations internationales et défendre la justice, le droit international et les intérêts légitimes des États membres du MNA.

Merci pour votre attention.