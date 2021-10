Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan soutient pleinement les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de tous les pays

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

Les principes historiques de Bandung, tels que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, l'abstention d'actes d'agression et la non-ingérence dans les affaires intérieures sont au cœur du MNA. Ces principes restent valables et essentiels dans les relations internationales actuelles. Si les Principes de Bandung étaient respectés par tous les États, nous n'observerions pas les guerres et les conflits, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son discours en visioconférence lors de la réunion commémorative consacrée au 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés (MNA).

Abordant l’histoire de l’adhésion de l’Azerbaïdjan au MNA, sa confiance et son respect parmi les membres du mouvement, le président Ilham Aliyev a dit : « La violation de l'intégrité territoriale des États par l'usage de la force est totalement inacceptable. L'Azerbaïdjan soutient pleinement les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de tous les pays. Afin de contribuer davantage au renforcement de la paix, de la sécurité, du droit international et de la justice, l'Azerbaïdjan a décidé de rejoindre la famille MNA en 2011. En peu de temps, l'Azerbaïdjan a acquis une grande confiance et une grande estime parmi les États membres du Mouvement, et avec une décision unanime des dirigeants du MNA, en 2016, l'Azerbaïdjan a été élu président du MNA pour la période 2019-2022 ».