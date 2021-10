Le président azerbaïdjanais : L'Azerbaïdjan neutralise efficacement toutes les tentatives d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan mène une politique intérieure et étrangère totalement indépendante et neutralise efficacement toutes les tentatives d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son discours en visioconférence au cours de la réunion commémorative consacrée au 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés (MNA).

« Alors que le monde a été frappé par la pandémie de COVID-19 au début de 2020, l'Azerbaïdjan a assumé son rôle de président du Mouvement de manière responsable et a entrepris de sérieux efforts pour assurer la réponse adéquate et opportune du Mouvement aux défis causés par la pandémie », a précisé le chef de l’Etat, ajoutant que son pays avait présenté un certain nombre d'initiatives pour consolider les efforts globaux contre la pandémie.

« Nous avons lancé et organisé le Sommet en ligne du MNA au niveau des chefs d'État et de gouvernement en mai 2020. Comme résultat pratique du Sommet, une base de données englobant les besoins humanitaires et médicaux de base des États membres du MNA a été créée, et l'Organisation mondiale de la santé utilise la base de données comme point de référence pour identifier les besoins existants des États membres du MNA face à la pandémie », a fait savoir le président de la République.