Ilham Aliyev: L'Azerbaïdjan a été affecté par les doubles standards et les approches sélectives au cours des trois dernières décennies

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

Malheureusement, les doubles standards et les approches sélectives appliqués en ce qui concerne les normes et principes du droit international et les décisions des organisations internationales ont eu une incidence négative sur le règlement juste et équitable des conflits dans le monde. L'Azerbaïdjan a également été affecté par une telle attitude sélective au cours des trois dernières décennies, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention en visioconférence au cours de la réunion commémorative consacrée au 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés (MNA).

Le chef de l’Etat a souligné: « Bénéficiant des deux poids deux mesures qui règnent dans les relations internationales, l'Arménie, en violation flagrante des normes et principes du droit international, a pu maintenir sous occupation près de 20 pour cent du territoire azerbaïdjanais pendant environ 30 ans. L’Arménie a mené un nettoyage ethnique contre les Azerbaïdjanais, à la fois sur son propre territoire et dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan. Elle a commis le génocide de Khodjaly en février 1992, tuant des centaines de civils dont 106 femmes et 63 enfants, violé les droits fondamentaux de l’homme, y compris le droit au retour de plus d'un million de réfugiés et de déplacés internes azerbaïdjanais. »