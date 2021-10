Le président de la République : Encouragée par l'impunité, l'Arménie menaçait l'Azerbaïdjan d'une nouvelle guerre pour de nouveaux territoires

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

L'Arménie n'a fait face à aucune sanction pour son agression militaire et son refus de mettre en œuvre les quatre résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU en 1993, qui exigeaient le retrait immédiat, complet et inconditionnel des forces armées arméniennes des territoires occupés de l'Azerbaïdjan, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son discours en visioconférence lors de la réunion commémorative consacrée au 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés.

« Aucune différence n'a été faite entre l'État agresseur et l'État ayant subi l’occupation. Au contraire, l'Arménie consolide l'occupation, commet des crimes de guerre, mène une colonisation illégale et exploite illégalement les ressources naturelles et détruit le patrimoine culturel et religieux du peuple azerbaïdjanais. Encouragée par l'impunité, l'Arménie est allée encore plus loin en menaçant l'Azerbaïdjan d'une nouvelle guerre pour de nouveaux territoires et en recourant à des provocations militaires le long de la frontière nationale et de l'ancienne ligne de contact », a précisé le chef de l’Etat.