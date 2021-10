Le président Ilham Aliyev : Nous apprécions beaucoup la décision de prolongation de la présidence azerbaïdjanaise du MNA pour une année supplémentaire

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

Cette année, les États membres du Mouvement ont décidé à l'unanimité de prolonger la présidence de l'Azerbaïdjan pour une année supplémentaire jusqu'à la fin de 2023. Nous l’apprécions beaucoup et le qualifions de signe de la reconnaissance de la présidence azerbaïdjanaise réussie et efficace du Mouvement, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention en visioconférence au cours de la réunion commémorative consacrée au 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés (MNA).

Soulignant que l'Azerbaïdjan continuera d'œuvrer au renforcement de la solidarité au sein du MNA et à l'élévation du poids politique et de la réputation mondiale du Mouvement, le chef de l’Etat a dit: « Nous avons suggéré de convoquer une réunion de haut niveau des États membres du MNA pour échanger des vues et formuler la position du Mouvement concernant la période post-COVID-19. »

« Il serait rationnel pour le MNA de plaider en faveur de la création d'un panel de haut niveau des Nations Unies sur le relèvement mondial après le Covid-19 », a estimé le président Ilham Aliyev.