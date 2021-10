Le président ilham Aliyev reçoit le ministre turc de l’Environnement et de l’Urbanisme

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 12 octobre le ministre de l’Environnement et de l’Urbanisme de la République de Turquie, Murat Kurum.

Le ministre Murat Kurum a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue turc et demandé de lui transmettre les siennes.

Lors de l’entretien, il a été souligné que les relations bilatérales d’amitié et de fraternité entre les deux pays se développaient avec succès dans tous les domaines. Les parties se sont déclarées convaincues que la visite du ministre turc de l’Environnement et de l’Urbanisme en Azerbaïdjan contribuerait à élargir les relations entre les organismes compétents de l’Azerbaïdjan et de la Turquie.

Au cours de la conversation, les parties ont abordé les grands dommages causés par les Arméniens à l'environnement, la déforestation massive et la pollution des rivières dans les territoires azerbaïdjanais pendant l'occupation.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les perspectives de la coopération.