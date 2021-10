Les perspectives de développement des liens entre les milieux d’affaires azerbaïdjanais et italiens au menu des discussions

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

Le président du Conseil d’administration de l’Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises (KOBIA), Orkhan Mammadov, a rencontré l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Italie à Bakou, Claudio Taffuri.

Le soutien et les services fournis par l'agence aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises, la coopération de l'agence avec les agences italiennes compétentes et le travail à faire dans le cadre des documents bilatéraux signés entre les parties ont été évoqués lors de la rencontre. Au cours de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération existante et les perspectives de développement des relations entre les milieux d'affaires des deux pays et ont avancé diverses propositions pour élargir les relations entre les hommes d'affaires.