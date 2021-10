L’obligation de visa entre l'Azerbaïdjan et la Serbie a été levée

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

En marge de la réunion commémorative consacrée au 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés, le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec son homologue serbe Nikola Selakovic.

Lors de l’entretien au ministère serbe des Affaires étrangères, les ministres ont exprimé leur satisfaction de l'état actuel du partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Serbie et leur intérêt mutuel pour développer cette coopération dans divers domaines, selon le ministère des Affaires étrangères.

Les parties ont évoqué le développement réussi des activités de la Commission intergouvernementale pour la coopération commerciale et économique entre la République d'Azerbaïdjan et la République de Serbie.

La rencontre s’est soldée par la signature d’un accord et deux protocoles d'accord, dont l’Accord entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de Serbie sur la levée mutuelle de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport ordinaire, le Mémorandum d'accord sur les consultations politiques entre le Ministère des affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le Ministère des affaires étrangères de la Serbie et le Mémorandum d'accord sur la coopération consulaire entre les ministères des Affaires étrangères azerbaïdjanais et serbe.

Il est à noter que le même jour, le ministre azerbaïdjanais de l'Industrie de la défense, Medet Gouliyev, et le ministre serbe de la Défense, Nebojsa Stefanovic, ont signé un Accord sur la coopération militaro-technique entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République de la Serbie.