La coopération azerbaïdjano-somalienne au sein des organisations internationales fait l’objet d’un échange de vues

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

En marge de la réunion consacrée au 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés, tenue à Belgrade, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré mardi avec le ministre somalien du Commerce et de l’Industrie Khalif Abdi Omar.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur les différentes questions de l'agenda de la coopération bilatérale, y compris la poursuite réussie du dialogue politique, ainsi que la coopération au sein des organisations internationales, selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre somalien a salué la présidence azerbaïdjanaise réussie du Mouvement des non-alignés et les initiatives d'importance mondiale avancées par le président azerbaïdjanais en tant que président du Mouvement dans la lutte contre la pandémie. A cet égard, il a dit que l’Azerbaïdjan avait fourni de l’aide humanitaire et financière à plus de 30 pays, dont les membres du Mouvement des non-alignés, dans la lutte contre la pandémie, et la moitié de celle-ci avait été destinée aux États membres du Mouvement des non-alignés.

Le ministre somalien a souligné l'importance de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée à la lutte contre la pandémie de COVID-19, initiée par le président de la République d'Azerbaïdjan.

Les ministres ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt commun.