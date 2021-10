Le président azerbaïdjanais: Dans la ville de Choucha, l'Arménie a détruit 16 des 17 mosquées existant avant l'occupation

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Dans la ville de Choucha, l'Arménie a détruit 16 des 17 mosquées existant avant l'occupation. L'une d’elles a été sauvegardée pour faire preuve de « tolérance » et avec la complicité des soi-disant spécialistes iraniens, il y a eu une tentative de la présenter comme une mosquée persane, a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention à la réunion à distance du Conseil des chefs d’Etat de la Communauté des Etats Indépendants.

Le chef de l’Etat a souligné que dans les territoires occupés, des maisons et des bâtiments avaient été démantelés brique après brique et vendus à l'Arménie et à l'Iran.

« D'énormes dommages ont été causés à la nature, environ 60 000 hectares de forêts ont été abattus et vendus à l'Arménie et à l'Iran », a ajouté Ilham Aliyev.