Le ministère de la Défense : Un groupe armé arménien illégal a tenté de commettre une provocation

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Vendredi 15 octobre, dans la matinée, des membres d’un groupe armé arménien illégal ont tenté, à l'aide d'une ambulance civile, de commettre une nouvelle tentative de provocation contre les unités de l’armée azerbaïdjanaise en direction d'Aghdéré.

Grâce à la vigilance et aux mesures prises par les militaires azerbaïdjanais, cette tentative a été empêchée et les individus armés se déplaçant à bord d’une voiture ont été contraints de rebrousser chemin.

Le ministère de la Défense déclare que l'utilisation d'une ambulance civile à des fins militaires est inacceptable, une méthode typique des terroristes et une violation flagrante du droit international humanitaire.

Le ministère prévient une fois de plus que toute activité terroriste et subversive sera empêchée immédiatement et de manière décisive par les forces armées azerbaïdjanaises.