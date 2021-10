Le Procureur général Kamran Aliyev reçu par le Premier ministre géorgien

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

En marge de son déplacement en Géorgie, le Procureur général de la République d’Azerbaïdjan, Kamran Aliyev, a été reçu par le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili.

Lors de la rencontre, il a été souligné que les relations amicales entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie se développaient avec succès dans tous les domaines, dont l'application des lois, l'entraide judiciaire et l'extradition, et l'importance des visites mutuelles de différents niveaux dans le renforcement des relations entre les deux pays a été mise en valeur, a rapporté dans un communiqué le Parquet général azerbaïdjanais.