L’ICESCO et la Fédération internationale d’astronautique élargissent leur coopération

Le Caire, 16 octobre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), et Dr Pascale Ehrenfreund, Présidente de la Fédération internationale d’astronautique et de l’Université internationale de l’espace en France, se sont réunis aux fins de discussion des propositions de coopération entre l’ICESCO, la Fédération et l’Université en matière de sciences spatiales et de leurs applications.

Au cours de la réunion qui s’est tenue vendredi 15 octobre 2021 par visioconférence, les deux parties ont débattu de la possibilité de créer la chaire ICESCO à l’Université internationale de l’espace en vue de promouvoir la recherche scientifique en matière de sciences spatiales et de leurs applications, d’offrir des opportunités de formation et des bourses aux étudiants et chercheurs en sciences spatiales issus des pays du monde islamique, et d’organiser des séminaires, des conférences et des stages de formation dans le domaine précité.

Le Directeur général de l’ICESCO a souligné que les activités et programmes de l’Organisation contribuent au soutien du développement des institutions et des centres de recherche dans le monde islamique, et ce, en impliquant les jeunes dans le domaine des sciences spatiales, et en encourageant ses États membres à inclure les sciences et technologies spatiales dans le cursus des écoles et des universités, étant donné qu’elles représentent l’avenir et constituent une condition sine qua non permettant aux pays de suivre le rythme de l’évolution.

Pour sa part, Dr Pascale Ehrenfreund a souligné l’importance de la coopération entre l’ICESCO, la Fédération et l’Université dans l’organisation de forums, d’activités et d’ateliers de formation en matière de sciences spatiales, en se disant heureuse de participer au Forum mondial des sciences de l’espace de l’ICESCO qui sera tenu par l’Organisation et la NASA le 1er novembre 2021 et s’étalera sur trois jours sous le slogan ” Explorons ensemble l’avenir des sciences de l’espace”.

Ont assisté à la réunion Dr Raheel Qamar, Chef du Secteur des Sciences et de la Technologie de l’ICESCO, Dr Muhammed Sharif, Conseiller audit secteur, Dr Abdul Rahman, Expert audit secteur, et M. Nicholas Peter, professeur de Pratique en politique spatiale et affaires internationales à l’Université internationale de l’espace. (ICESCO)