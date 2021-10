Les commissions des relations internationales des parlements azerbaïdjanais, turc et géorgien tendront une rencontre trilatérale

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Un groupe de députés du Milli Medjlis effectuera le 17 octobre une visite à Ankara, capitale turque, pour prendre part à la réunion trilatérale des commissions des relations internationales des parlements azerbaïdjanais, turc et géorgien, a rapporté dans un communiqué le Milli Medjlis.

La délégation comprend Samad Seyidov, président de la Commission des relations internationales et interparlementaires du parlement azerbaïdjanais, et les députés Sevindj Feteliyeva, Toural Gandjaliyev et Sahib Alyïev.

Lors de la réunion conjointe des commissions les discussions porteront sur l'élargissement de la coopération régionale et interparlementaire, l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine de la législation, le développement des liens politiques, économiques, humanitaires, culturels entre les trois pays et d'autres questions. La réunion sera suivie d’une conférence de presse.

En marge de la visite, les délégations participeront à une cérémonie consacrée au 30e anniversaire de la restauration de l'indépendance de la République d'Azerbaïdjan et au 880e anniversaire du poète et penseur azerbaïdjanais Nizami Gandjavi.

La visite se terminera le 20 octobre.