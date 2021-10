Le président Ilham Aliyev : Le date du 17 octobre occupera une place particulière dans l’histoire multiséculaire du peuple azerbaïdjanais

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Il y a exactement un an, la glorieuse armée azerbaïdjanaise a libéré la ville de Fuzouli et plusieurs villages des occupants, le drapeau azerbaïdjanais y a été hissé et ainsi, après un long laps de temps, l'État azerbaïdjanais a assuré sa souveraineté dans ces territoires, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec un groupe de représentants de la communauté de la région de Fuzouli.

Le chef de l’Etat a dit : « C'est un événement historique. Ce jour-là, le 17 octobre, aura une place particulière dans l'histoire multiséculaire du peuple azerbaïdjanais. Car c’est le 17 octobre que notre ville de Fuzouli a été libérée de l’occupation ».