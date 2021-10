Ilham Aliyev : La prise du contrôle de Fuzouli nous a offert de plus larges opportunités pour avancer vers Choucha

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

L'importance de la libération de Fuzouli est également liée à l'emplacement stratégique de cette ville. La prise du contrôle de Fuzouli nous a offert de plus larges opportunités pour avancer vers Choucha, a souligné le président de la République Ilham Aliyev pendant sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Fuzouli.

« Pendant une trentaine d’années, l'ennemi se renforçait ici et ouvrir une brèche dans ces fortifications, les franchir a montré une fois de plus le grand héroïsme et l'abnégation de notre peuple. Bien sûr, en le voyant l'ennemi a eu peur. L’ennemi a vu que nos soldats et officiers étaient prêts à mourir pour libérer leurs terres natales. Nos soldats et officiers héroïques, qui ont sacrifié leur vie pour franchir ces fortifications, ont une fois de plus montré à l'ennemi la grandeur du peuple azerbaïdjanais », a dit le président Ilham Aliyev.