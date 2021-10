Le président de la République : Cette victoire glorieuse restera gravée pour toujours dans l'histoire de l'Azerbaïdjan

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Nous devions libérer nos terres. Pendant l'occupation, je me suis adressé à plusieurs reprises au peuple azerbaïdjanais concernant cette question et je disais lors de mes rencontres avec les anciens déplacés internes que nous devions libérer nos terres à tout prix, a dit le président de la République et commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, au cours de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Fuzouli.

« Malgré toutes les pressions et déclarations pendant l'occupation et la guerre, aucune force n'a pu se tenir devant nous. Nous avons détruit l'armée arménienne, mis fin à la mythologie arménienne, prouvé au monde entier de quoi est capable « l'armée arménienne invincible » et démontré la grandeur de notre peuple au monde entier. Cette victoire glorieuse restera gravée pour toujours dans l'histoire multiséculaire de l'Azerbaïdjan », a souligné le président de la République.