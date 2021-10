Le président Ilham Aliyev : Tout homme visitant Fuzouli est témoin de la sauvagerie arménienne et personne ne peut le nier

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Aujourd'hui, toute personne visitant Fuzouli est témoin de la sauvagerie arménienne, parce que c’est la région la plus détruite, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Fuzouli.

Le chef de l’Etat a dit : « La ville de Fuzouli avait été complètement détruite. Vous vous souvenez bien, le peuple azerbaïdjanais se souvient bien, après la libération de Fuzouli, on n’a trouvé aucun bâtiment pour hisser notre drapeau. Il a été hissé sur un mât dans la cour d’un site militaire. Tout homme visitant Fuzouli est témoin de la sauvagerie arménienne, du vandalisme arménien et personne ne peut plus le nier ».