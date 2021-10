Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva plantent des arbres dans le Parc urbain central à construire à Fuzouli

Fuzouli, 18 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont planté des arbres dans le Parc urbain central à construire à Fuzouli.

Le président du Comité national de l'urbanisme et de l'architecture, Anar Gouliyev, a informé le chef de l’Etat et son épouse du nouveau parc.

Il a été noté qu'un grand parc forestier de 21 hectares y sera construit pour les habitants et les visiteurs de la ville. Plus de 5 000 pins, cyprès toujours verts, oliviers, platanes d'Orient, érables et autres arbres seront plantés dans la région.

Un bassin qui sera construite dans le parc créera un paysage différent pour les visiteurs des cafés et des restaurants. Il est prévu de construire des pistes cyclable et piétonne, dont la première de 8,2 km de long et la seconde de 7,5 km.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont planté des arbres dans le parc.