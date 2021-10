Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le vice-Premier ministre de l’Etat du Qatar

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 18 octobre une délégation conduite par Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’Etat du Qatar et coprésident de la Commission intergouvernementale Qatar-Azerbaïdjan.

Le vice-Premier ministre qatari a transmis les salutations du Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar, au président de la République d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a exprimé sa gratitude pour les salutations de l’émir de l’Etat du Qatar et demandé de lui transmettre les siennes.

Au cours de la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction du développement des relations entre l'Azerbaïdjan et le Qatar dans divers domaines. Il a été souligné que la visite en Azerbaïdjan du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, constituait une bonne occasion pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales. Dans le même temps, l'importance de la réunion de la commission mixte intergouvernementale à tenir à Bakou a été abordée, l’accent été mis sur la nécessité d'élargir la coopération dans les domaines économique et commercial, en augmentant le volume des échanges commerciaux. Il a été souligné qu’il existait un grand potentiel pour l'investissement mutuel, mais aussi pour l'investissement dans les pays tiers.

Au cours de la conversation, les perspectives de coopération dans le domaine du tourisme dans la période post-pandémique ont également été abordées.