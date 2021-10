Le président azerbaïdjanais reçoit le ministre turc du Travail et de la Sécurité sociale

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu lundi 18 octobre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale de la République de Turquie, Vedat Bilgin.

Vedat Bilgin a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l’Etat azerbaïdjanais.

Le président azerbaïdjanais a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue turc et demandé de lui transmettre les siennes.

Au cours de l’entretien, il a été souligné que les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie se développaient avec succès dans toutes les sphères et que la visite du ministre turc du Travail et de la Sécurité sociale contribuait à l'élargissement de la coopération entre les organismes compétents des deux pays.

L’existence d’une bonne coopération dans le domaine du travail social comme dans les autres a été mise en valeur et l’importance de l'échange d'expériences dans ce domaine a été soulignée au cours de l’entretien. En même temps, l'importance de discuter de la régulation du marché du travail, de la sécurité sociale des citoyens azerbaïdjanais travaillant en Turquie et des citoyens turcs travaillant en Azerbaïdjan a été évoquée.