Mehriban Aliyeva félicite le peuple azerbaïdjanais à l’occasion du Jour de la restauration de l'indépendance de l'Azerbaïdjan

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative au Jour de la restauration de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

« Aujourd'hui, nous célébrons le Jour de la restauration de l'indépendance, qui reflète la souveraineté de l'État, la liberté, la ferme volonté et la solidarité de notre peuple. Je félicite sincèrement tout le peuple azerbaïdjanais pour cette fête et souhaite à chacun de nos compatriotes une excellente santé, une bonne humeur et des moments pleins de joie et de bonheur. Je demande à Allah Tout-Puissant d’accueillir dans son éternel paradis les fils héroïques de notre peuple, tombés en martyrs pour la Patrie. Que l'indépendance de l'Azerbaïdjan soit éternelle, que la paix et la tranquillité règnent toujours dans notre pays ! » lit-on dans la publication de la première vice-présidente azerbaïdjanaise.