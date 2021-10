Le président Ilham Aliyev: L'économie azerbaïdjanaise connaît une croissance d'environ 5% en neuf mois

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

L'économie azerbaïdjanaise a repris après la crise liée à la pandémie. Les chiffres pour les neuf premiers mois sont positifs. L'économie a progressé d'environ 5% et l'industrie non pétrolière a augmenté d'environ 20%, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec un groupe de représentants de la communauté de la région de Fuzouli.

Le chef de l’Etat a dit : « Bien que tous ces travaux de restauration nécessitent des fonds importants, nous les ferons à nos propres frais. Je suis sûr que tous nos projets se réaliseront dans les plus brefs délais, le Karabagh et le Zenguézour oriental deviendront l'un des plus beaux endroits non seulement d'Azerbaïdjan, mais du monde entier. »