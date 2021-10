Le président azerbaïdjanais : Nous restaurerons la ville de Fuzouli et les villages de cette région

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Nous restaurerons la ville de Fuzouli et les villages de cette région. D’énormes travaux ont été effectués en ce sens au cours de l'année écoulée. La vie reprendra dans tous les territoires libérés de l’occupation et les citoyens retourneront dans leurs foyers, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Fuzouli.

Abordant les travaux de restauration et de construction effectués au cours de l'année écoulée, le chef de l'État a dit : « Ce processus est très compliqué. Une bonne planification doit être faite, et des travaux de déminage doivent être effectués. La région de Fuzouli est la plus polluée pour le nombre de mines posées parmi les territoires libérés de l’occupation - plus de cent mille mines y ont été plantées. »