Message du président de la République aux Azerbaïdjanais à l'occasion du 30e anniversaire de la restauration de l'indépendance

Bakou, le 18 octobre 2021

Chers compatriotes !

Je vous félicite sincèrement à l'occasion du 30e anniversaire de la renaissance des traditions d'État de notre peuple – la restauration de notre indépendance.

Le 18 octobre 1991, l'Azerbaïdjan a eu la chance d'obtenir son indépendance pour la deuxième fois au XXe siècle et a déclaré au monde qu'il était le successeur de la République démocratique d'Azerbaïdjan avec l'Acte constitutionnel portant « Indépendance étatique de la République d'Azerbaïdjan ».

Dans les premières années de l'indépendance, l'Azerbaïdjan a été confronté à de nombreuses menaces et à de sévères épreuves. Les conflits internes, l'arbitraire et l'incompétence dans l'administration publique, ainsi qu'une grave crise politique et économique, ont conduit le pays au bord d’une guerre civile et remis son avenir en question. C'est dans ces conditions que les terres azerbaïdjanaises ont été occupées par les forces armées arméniennes et des centaines de milliers de nos compatriotes ont été expulsés de leurs terres ancestrales. Ce qui s’est passé a démontré une fois encore qu'il est beaucoup plus difficile de préserver l'indépendance que de l’obtenir.

En cette période difficile de l'histoire de l'Azerbaïdjan, le leader national Heydar Aliyev est revenu au pouvoir à la demande du peuple. Ce n'est qu'alors que la menace de perdre à nouveau l'indépendance a été évitée. En peu de temps, les principes fondamentaux de la stratégie indépendante de politique intérieure et étrangère de notre pays ont été identifiés, la stabilité sociale et politique et l’ordre public ont été assurés, et la mise en œuvre des réformes démocratiques et le processus de construction de l'armée ont commencé. En signant le Contrat du siècle, qui a joué un rôle clé dans l'avenir du pays, l'Azerbaïdjan s'est assuré une place particulière sur la carte mondiale de l'énergie, a rejoint le processus d'intégration dans l'environnement économique mondial et a pris des mesures audacieuses menant au succès futur.

Aujourd'hui, notre pays est l’initiateur et l’acteur de grands projets régionaux et mondiaux. L'Azerbaïdjan mène une politique étrangère indépendante basée sur ses intérêts nationaux et est mondialement reconnu comme un partenaire fiable. Ces dernières années, notre économie a augmenté de plus de trois fois, une infrastructure économique solide a été créée, des progrès significatifs ont été réalisés dans la protection, le développement et la promotion de notre patrimoine culturel, l'éducation, la santé et d'autres sphères sociales, et le bien-être matériel de notre peuple s'est considérablement amélioré. Malgré le fait que 20 pour cent de ses terres ont été occupés pendant près de 30 ans et qu'il y avait plus d'un million de réfugiés et de déplacés internes, l'Azerbaïdjan a toujours avancé avec confiance vers ses objectifs et n'a pas dévié de ses objectifs.

Le résultat logique de la ligne stratégique du développement global de l'Azerbaïdjan depuis de nombreuses années et du travail continu effectué pour renforcer davantage notre pays a été le rétablissement de la justice historique – le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays. Faisant preuve d'un véritable héroïsme et patriotisme sur le champ de bataille, notre courageuse armée a sauvé nos terres de l'occupation en seulement 44 jours. La guerre patriotique menée par le peuple azerbaïdjanais a abouti à la signature d'un acte de capitulation de la part de l'Arménie. La victoire de l'Azerbaïdjan dans la guerre patriotique a créé de nouvelles réalités dans notre région. Notre victoire historique marque le début d'une nouvelle ère dans le développement de notre pays et de la région dans son ensemble.

Nous exprimons une fois de plus notre gratitude à tous nos braves fils qui nous ont offert la Victoire et commémorons avec respect la mémoire de nos martyrs tombés pour l'intégrité territoriale de notre Patrie.

Chers compatriotes !

Suite à l'adoption du projet de loi proposé à mon initiative, le 18 octobre sera désormais célébré comme Jour de la restauration de l'indépendance dans notre pays. Aujourd'hui, pour la première fois dans nos 30 ans d'indépendance, nous célébrons l'anniversaire du rétablissement de notre indépendance en tant que nation victorieuse qui a restauré son intégrité territoriale. Je renouvelle mes sincères félicitations et je présente mes meilleurs vœux à tout le peuple azerbaïdjanais pour cet événement important de notre histoire récente.

Notre indépendance est éternelle, irréversible et inébranlable !

Ilham Aliev

Président de la République d'Azerbaïdjan