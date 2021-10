Des étudiants azerbaïdjanais disputeront le défi d’exploration de rover humain de la NASA

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

L’Ecole supérieure du pétrole de Bakou représentera l’Azerbaïdjan au défi d’exploration de rover humain de la NASA 2021.

Le NASA Human Exploration Rover Challenge est un concours annuel destiné aux écoliers et aux étudiants pour concevoir, construire et piloter des véhicules habités sur la Lune et Mars.