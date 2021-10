Le président Ilham Aliyev : Après 27 ans d'occupation arménienne, Zenguilan a déjà rejoint la Mère patrie

Bakou, 20 octobre, AZERTAC

Après 27 ans d'occupation arménienne, Zenguilan a déjà rejoint la Mère patrie. Il y a tout juste un an, notre glorieuse armée a héroïquement libéré la ville de Zenguilan et plusieurs villages des occupants. Ainsi, on a mis fin à l'occupation de 27 ans, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au cours de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Zenguilan.

Le président de la République a dit : « Aujourd’hui, je vous souhaite la bienvenue, car je vous ai invités à célébrer ensemble ici cette merveilleuse date. Mais après ça, quand je viendrai à Zenguilan, ses habitants me souhaiteront la bienvenue ».