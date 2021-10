Zenguilan, 21 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva se sont déplacés dans la région de Zenguilan mercredi 20 octobre.

Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont pris connaissance des travaux en cours dans le cadre du projet « Village intelligent » réalisé dans le village d’Aghaly. La première pierre du premier projet « Village intelligent » avait été posée par le président de la République en avril 2021.

Le ministre de l’Agriculture Inam Karimov a informé le chef de l’Etat de la mise en œuvre du projet. Il a été souligné que les travaux de construction étaient réalisés sur une superficie de plus de 110 hectares. La construction de 200 maisons écologiques entièrement isolées, de 4 bâtiments non résidentiels de deux niveaux, d'une école d’une capacité de 360 élèves et d'une maternelle d’une capacité d’accueil de 60 places se poursuit.