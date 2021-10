Le président de la République pose la première pierre d’une sous-station électrique digitale à Zenguilan VIDEO

Zenguilan, 21 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont participé le 20 octobre à la cérémonie de pose de la première pierre d’une sous-station électrique digitale dans la région de Zenguilan.

Le président de la Société anonyme ouverte « Azerisiq », Vugar Ahmadov, a informé le chef de l’Etat et son épouse de la sous-station électrique digitale à construire à Zenguilan et le plan d’approvisionnement en électricité de la région. Contrairement au plan d'approvisionnement traditionnel, le réseau structurellement nouveau est plus rentable. Le nouveau réseau disposera de toutes les opportunités pour l'infrastructure des projets « Ville intelligente » et « Village intelligent ».

Le président Ilham Aliyev a posé la première pierre de la sous-station électrique digitale.