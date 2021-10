Le président de la République : Nous avons renforcé notre armée et notre économie, étendu notre position internationale et obtenu ce que nous voulions

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Nous avons renforcé notre armée et notre économie, étendu notre position internationale et obtenu ce que nous voulions. Nous avons réussi à rétablir la justice historique. Je viens pour la quatrième fois à Zenguilan, et cette fois avec vous, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec un groupe de représentants de la communauté de la région de Zenguilan.