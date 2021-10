Covid-19: Moscou impose de nouvelles restrictions face à la flambée des cas

Moscou, 21 octobre, AZERTAC

L’aggravation de la situation sanitaire a entraîné de nouvelles restrictions à Moscou, en Russie.

Du 28 octobre au 7 novembre, l’activité de toutes les entreprises et organisations, y compris le commerce, les services, la restauration et d'autres domaines, sera suspendue. Les restaurants et les cafés ne fourniront que des services de livraison. Les jardins d’enfants et les écoles seront fermées, les universités poursuivront leurs activités à distance.