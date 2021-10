L'Azerbaïdjan et la Mongolie signent des accords de coopération commerciale et économique

Bakou, 22 octobre, AZERTAC

Le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le gouvernement de la Mongolie ont signé un accord de coopération commerciale et économique.

Le document a été signé par le ministre azerbaïdjanais de l'Économie Mikayil Djabbarov et le ministre mongol des Affaires étrangères Batmunkh Battsetseg. Le document prévoit l'amélioration de la base juridique contractuelle de la coopération économique avec la Mongolie, l'élargissement des relations dans les différents secteurs de l’économie, notamment l'industrie, l'énergie, l'agriculture, le commerce, l'investissement, les transports et le transit, le tourisme et dans d'autres secteurs, ainsi que l'examen de nouvelles opportunités de coopération.

Les parties se sont déclarées convaincues que l'Accord de coopération commerciale et économique signé aujourd'hui entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le gouvernement de la Mongolie renforcera davantage les relations mutuelles en matière de commerce et d'investissement.