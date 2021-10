La plateforme médiatique conjointe turco-azerbaïdjanaise tient sa première réunion à Istanbul VIDEO

Istanbul, 23 octobre, AZERTAC

La première réunion de la plateforme médiatique conjointe turco-azerbaïdjanaise a eu lieu en marge du forum médiatique du Conseil de coopération des États turcophones (Conseil turcique) à Istanbul, a rapporté le bureau de l'AZERTAC à Istanbul.

Des délégations composées de responsables des médias et de la communication des deux pays frères se sont rassemblées à la réunion tenue sous la coprésidence de Hikmet Hadjiyev, assistant du président azerbaïdjanais et chef du département de la politique étrangère de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan, et Fahrettin Altun, chef de la département des communications de la Présidence de la République de Turquie.

Lors de la réunion tenue sous le slogan « Une nation, deux États », des sujets tels que l'approfondissement de la coopération et de la coordination dans les domaines des médias traditionnels et numériques, de la communication stratégique et de la diplomatie publique ainsi que les questions de la lutte commune contre la désinformation ont fait l’objet de discussions. En outre, les questions liées à la structure de la plateforme médiatique conjointe turco-azerbaïdjanaise ont aussi été abordées.

Abordant la coopération entre les deux pays frères dans le domaine des communications pendant la Guerre patriotique de l'Azerbaïdjan, l’assistant du président azerbaïdjanais Hikmet Hadjiyev a déclaré que ces relations étaient formalisées à travers la plateforme médiatique commune.

Hikmet Hadjiyev a également souligné que l'expérience de la Turquie serait utilisée dans la lutte contre la désinformation vis-à-vis de l'Azerbaïdjan sur les plateformes de médias sociaux et internationaux.