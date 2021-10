Les relations entre les parlementaires azerbaïdjanais et monténégrin au menu des discussions

Bakou, 23 octobre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec le président du parlement monténégrin Aleksa Becic.

Lors de l’entretien les discussions ont porté sur l’importance de développer davantage les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines. İl a été souligtné que les visites de haut niveau jouaient un rôle exceptionnel dans le développement des relations entre les deux pays.

Le rôle des parlements dans le développement des relations entre l'Azerbaïdjan et le Monténégro a été abordé et l'importance particulière des groupes d'amitié dans ce domaine a été mise en valeur. Les parties ont souligné l'importance des visites mutuelles, des échanges de vues et d'expériences pour renforcer davantage la coopération interparlementaire. Il a été évoqué que les deux pays avaient de nombreuses opportunités pour étendre leur coopération dans les domaines économique, humanitaire, culturel, touristique et autres.

Les parties ont également échangé d'autres questions d'intérêt mutuel.