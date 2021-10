Des boxeurs azerbaïdjanais entrent en lice aux championnats du monde à Belgrade

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Neuf boxeurs azerbaïdjanais disputeront les championnats du monde à Belgrade, en Serbie.

La première journée de la compétition, l’Azerbaïdjanais Umid Roustamov affrontera le Cubain Osvel Caballero Garcia.

Massoud Youssifzadé (51 kg), Malik Hassanov (63,5 kg) et Raouf Rahimov (92 kg) rejoindront le combat le 26 octobre. Tayfour Aliyev (60 kg), Alfonso Dominguez (66 kg) le 27 octobre, Mahammad Abdoullayev (+92 kg) le 28 octobre, Sarkhan Aliyev (71 kg) un jour plus tard, et Mircharif Kazimzade (75 kg) le 30 octobre.