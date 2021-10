Le président Ilham Aliyev : Aujourd'hui, c’est un jour important et historique dans l'histoire de la région de Goubadly

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

Aujourd'hui, c’est un jour important et historique dans l'histoire de la région de Goubadly. Il y a tout juste un an, l'armée azerbaïdjanaise a libéré la région de Goubadly de l'occupation arménienne, et désormais, le 25 octobre sera célébré dans notre histoire comme le jour de la victoire éternelle, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec un groupe de représentants de la communauté de la région de Goubadly.

Félicitant à cette occasion tous les habitants de la région de Goubadly et le peuple azerbaïdjanais, le chef de l'Etat a évoqué l'importance de la libération de Goubadly pendant la guerre.