Ilham Aliyev : Après la libération de Goubadly, nous avons poursuivi notre mission pour la victoire et le 8 novembre, nous avons hissé notre drapeau national à Choucha

Bakou, 25 octobre, AZERTAC

La libération de Goubadly nous a permis d’avancer en direction de Latchine et quelques jours plus tard nous avons libéré les villages du sud de Latchine, et ainsi pris le contrôle du corridor de Latchine, et le sort de la guerre était déjà décidé. Le monde entier et l'ennemi ont déjà vu qu'aucune force ne pouvait résister devant nous, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham lors de sa rencontre avec des représentants de la communauté de la région de Goubadly.

« Après la libération de Goubadly, nous avons poursuivi notre mission pour la victoire et, le 8 novembre, nous avons hissé le drapeau azerbaïdjanais à Choucha », a précisé le chef de l’Etat.