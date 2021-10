Gilles Rémy: L’Arménie pourra se développer dans le cadre d’une coopération régionale

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Les relations entre la France et l’Azerbaïdjan depuis 30 ans ont été de très haut niveau, de haute qualité. Vous connaissez l’attachement de la France à l’amitié avec l’Azerbaïdjan, avec l’Arménie. Nos relations ont connu ces derniers temps une période de crise. Je pense sincèrement que cette période de crise et de perte de confiance est aujourd’hui dans une nouvelle étape, plus positive. La France est un pays important sur la scène internationale, c’est le seul pays européen qui a une vraie diplomatie internationale, a dit Gilles Rémy, PDG du groupe CIFAL, conseiller du Commerce extérieur de la France, dans un entretien à l’AZERTAC en marge du salon « Rebuild Karabakh » à Bakou.

Le PDG du groupe CIFAL a indiqué que la France serait bientôt pour six mois de l’année prochaine à la présidence du Conseil de l’Union européenne et que la relation prochaine se renforcerait.

« Aujourd’hui, il y a une situation nouvelle. L’Azerbaïdjan a retrouvé toute sa souveraineté territoriale, et maintenant il faut construire la paix, c’est dans l’intérêt de tous les peuples du Caucase, y compris celui de l’Arménie, qui dans le cadre d’un accord de paix d’une coopération régionale pourra peut-être enfin se développer. On a connu des moments difficiles dans la dernière période, mais la page aujourd’hui est tournée, la situation est nouvelle, et je pense qu’on va reconstruire une relation basée sur une coopération étroite », a précisé Gilles Rémy.

« Avec beaucoup d’autres amis de l’Azerbaïdjan, on a toujours expliqué qu’il s’agissait d’un conflit qui était un conflit territorial national et qu’il fallait à la fois respecter l’Azerbaïdjan et soutenir l’Azerbaïdjan dans le cadre de nos propres intérêts français. Je sais que l’Azerbaïdjan est le pays de culture musulmane le plus respectueux des droits et des religions. C’est un pays laïque qui doit être soutenu dans notre intérêt. Et c’est ce discours qu’il faut absolument tenir en France et en Europe », a-t-il ajouté.