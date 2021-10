L'ICESCO salue les résultats du 1er Sommet de l’Initiative verte du Moyen-Orient

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Dans le cadre de l’intérêt qu’elle accorde aux dimensions humaines internationales du développement environnemental, l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a le plaisir de saluer les résultats du 1er Sommet de l’Initiative verte du Moyen-Orient (MGI), que Riyad a abrité en présence d’une pléiade internationale distinguée de chefs d’État et de gouvernement. Le but était de fédérer les efforts, de renforcer la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la communauté internationale face aux défis du changement climatique, de former la 1ère Coalition pour la lutte contre ce phénomène au Moyen-Orient et d’appuyer les efforts de la communauté internationale dans ce domaine.

Aussi l'ICESCO apprécie-t-elle hautement les décisions dudit Sommet qui constituent une étape décisive vers la prise de conscience mondiale de l'ampleur des risques menaçant l'environnement, sur la base d’une démarche concrète sans précédent de l’Arabie Saoudite pour mobiliser les capacités à travers l'Initiative verte saoudienne (SGI). Il s’agit également d’une approche qui s'efforce constamment de changer l’actualité environnementale en instaurant une nouvelle réalité qui reflète la capacité de l’homme à relever les défis et à aller de l’avant avec détermination et présence d’esprit.

De même, l'ICESCO se félicite grandement de la vision ambitieuse que reflètent les deux initiatives vertes, notamment à travers l’annonce par S.A.R. le Prince héritier Mohammed bin Salman de la future plantation de 50 milliards d'arbres dans la région, dans le cadre du plus grand programme de reboisement dans le monde, ainsi que de la réduction des émissions de carbone de plus de 10% des contributions mondiales et de l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2060. S.A.R. a aussi annoncé l'allocation d'investissements de plus de 180 milliards de dollars afin de mettre en œuvre les plans d’étape prometteurs de l’Initiative verte saoudienne pour le bénéfice de l’humanité tout entière.

En saluant ces deux initiatives ; et à l’aube de la tenue de la 9ème Conférence des ministres de l'Environnement dans le monde islamique, prévue en 2022 au Royaume d’Arabie Saoudite en partenariat avec le ministère saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, et de la remise des résultats de l’actuelle édition du Prix du Royaume d’Arabie Saoudite pour la gestion environnementale dans le monde islamique, l’ICESCO affirme son entière prédisposition à coopérer avec les autorités concernées de l’Arabie Saoudite et d'autres États membres et non membres, afin d’obtenir les résultats escomptés de ces initiatives pionnières, dont en premier lieu la création d’un impact mondial durable pour faire face au changement climatique et protéger la terre et la nature, ainsi que la contribution forte et efficace à la réalisation des objectifs mondiaux pour avancer dans la lutte concertée, aux niveaux régional et international, contre les crises climatiques. (ICESCO)