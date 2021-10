Le président Ilham Aliyev : La Turquie et l'Azerbaïdjan, en tant que deux pays frères, se soutiennent toujours l'un l'autre

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Aujourd'hui, notre présence commune à l'inauguration de l'Aéroport international de Fuzouli démontre une fois de plus notre unité et notre force, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de sa déclaration conjointe avec son homologue turc dans le village d’Aghaly de la région de Zeguilan le 26 octobre.

« Cela montre que la Turquie et l'Azerbaïdjan, en tant que deux pays frères, se soutiennent toujours l'un l'autre. La construction de l'Aéroport international de Fuzouli n'a duré qu’huit mois. L'aéroport international a été construit en huit mois, et des entreprises azerbaïdjanaises et turques ont participé à la construction de cet aéroport. C'est-à-dire, c'est notre succès commun », a souligné le chef de l’Etat.