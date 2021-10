Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan et la Turquie prennent des mesures pratiques pour la réalisation du corridor de Zenguézour

Bakou, 26 octobre, AZERTAC

Le facteur Recep Tayyip Erdogan est l'un des plus importants pour l'ensemble du monde turc, a estimé le président de la République Ilham Aliyev dans la déclaration à la presse qu’il a tenue conjointement avec son homologue turc dans le village d’Aghaly de la région de Zenguilan mardi 26 octobre.

« Le mois prochain, l'Azerbaïdjan passera la présidence du Conseil turcique à la Turquie. Je suis convaincu que la Turquie présidera avec succès le Conseil, sous la direction de mon cher frère. La coopération et les liens fraternels entre les États turcophones seront renforcés encore davantage, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour l'ensemble du monde turc », a estimé le chef de l’Etat.

En abordant le corridor de Zenguézour, le président Ilham Aliyev a dit : « La région de Zenguilan est situé dans la zone du Zenguézour oriental, et le corridor de Zenguézour qui la traverse reliera l’ensemble du monde turc. L'Azerbaïdjan et la Turquie prennent des mesures pratiques pour la réalisation du corridor de Zenguézour, et je suis convaincu que ces mesures porteront leurs fruits dans un proche avenir ».