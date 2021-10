Recep Tayyip Erdogan: Le jour viendra où nous pourrons aller de Zenguézour à Istanbul

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a mis fin par une victoire glorieuse à l’occupation qui entravait la réalisation du potentiel réel de la région et mis en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'avaient pas été accomplies depuis des années, a déclaré le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erodgan, lors de sa déclaration conjointe avec son homologue azerbaïdjanais dans le village d’Aghaly de la région de Zeguilan le 26 octobre.

Soulignant qu'il existe aujourd'hui des conditions favorables pour assurer une paix durable et progresser vers la normalisation souhaitée, le président turc a dit : « Pour cela, nous devons agir conformément à la nouvelle situation établie dans la région. Nous sommes en faveur d'une paix durable et d'une normalisation globale dans la région. Les lignes terrestres et ferroviaires qui traverseront cette géographie créeront des opportunités économiques et commerciales non seulement pour l'Azerbaïdjan et la Turquie, mais également pour tous les pays de la région. Le jour viendra où nous pourrons aller de Zenguézour à Istanbul. »