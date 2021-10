Le Premier ministre Ali Assadov rencontre une délégation du groupe BP

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré mardi 26 octobre Gordon Birrel, vice-président exécutif chargé la production et des opérations chez BP, et Gary Jones, directeur pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie chez BP.

Au cours de la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction du partenariat de longue date entre l'Azerbaïdjan et BP et ont discuté des perspectives de développement de la coopération, a-t-on appris auprès du Cabinet des ministres.

Lors de la conversation, l'importance des projets mis en œuvre par BP en Azerbaïdjan a été soulignée et les opportunités de participation de la compagnie britannique au projet de création d'une zone d'énergie verte dans les territoires libérés ont été mises en valeur.