Ilham Aliyev : Je suis convaincu que la Turquie et l'Azerbaïdjan, en tant que deux pays frères, continueront de progresser ensemble

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

Mon cher frère Recep Tayyip Erdogan et moi, nous avons posé aujourd'hui la première pierre d'une grande autoroute. Cette autoroute fait également partie du corridor de Zenguézour. Grâce à la construction de cette autoroute et de cette voie ferroviaire, nous atteindrons notre objectif, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans la déclaration conjointe à la presse avec son homologue turc dans la région de Zenguilan.

Exprimant sa gratitude à de nombreuses entreprises turques opérant dans les territoires libérés de l'Azerbaïdjan, le chef de l'État a déclaré : « Grâce à leurs efforts inlassables, des routes, des voies ferrées, des tunnels sont construits et des projets d'infrastructure se réalisent aujourd'hui dans la région. C'est encore une fois l'incarnation de notre unité, de notre fraternité. Je suis convaincu que la Turquie et l'Azerbaïdjan, en tant que deux pays frères, continueront de progresser ensemble et que nos peuples seront plus proches l'un de l'autre. Nos Etats continueront à coopérer avec succès et, donc, la force commune turco-azerbaïdjanaise sera encore plus efficace. »