Le président turc : L'accès à la nourriture suffisante, nutritive et fiable est un droit fondamental

Istanbul, 27 octobre, AZERTAC

L'accès à la nourriture suffisante, nutritive et fiable n'est pas une prérogative mais un droit fondamental pour tous, a déclaré Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie.

Erdogan a envoyé un message vidéo à la 8ème Conférence ministérielle de l'OCI sur la sécurité alimentaire et le développement agricole.

Après avoir salué les participants, Erdogan a fait remarquer que la demande mondiale de nourriture augmente de jours en jours parallèlement à la hausse de la population mondiale.

Notant les effets néfastes des catastrophes naturelles, des sécheresses, des inondations et des érosions, liés au changement climatique, sur les ressources alimentaires, Erdogan a déclaré: « Alors que les frais de production augmentent partout dans le monde, l'accès des populations désavantageuses à la nourriture s'endurcit. »

Le Président turc a également ajouté que l’équilibre de la demande et de l’offre dans le secteur agricole a été brisé suite à l’épidémie du nouveau coronavirus Covid-19, ce qui a davantage approfondi le problème alimentaire à l’échelle mondiale.

Selon les rapports de l’ONU, le nombre de personnes souffrants de famine dans le monde a augmenté par rapport à l’année dernière, a-t-il rappelé.

D’après les mêmes rapports cités par Erdogan, le nombre de personnes souffrants de malnutrition a également affiché une hausse.

« Les estimations pour la période à venir nous donnent un aperçu pessimiste. D’une part, 810 millions de personnes n’ont pas accès aux aliments de base, de l’autre part, les grands propriétaires de capitaux dépensent des centaines de millions de dollars pour des voyages spatiales touristiques de quelques minutes », a-t-il dit.

« L'accès à la nourriture suffisante, nutritive et fiable n'est pas une prérogative mais un droit fondamental pour tous. En tant que membres de l’OCI, il est de notre devoir face à l'Humanité d'élever notre voix pour un monde plus juste. Pour cela, nous devons d’abord renforcer notre coopération et solidarité », a-t-il poursuivi.

Erdogan a marqué la nécessité pour les pays musulmans, d’un secteur agricole développé d’un point de vue économique mais aussi stratégique.

Anadolu