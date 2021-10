Terreur arménienne : cela fait un an que des bombes à sous-munitions ont été tirées sur la ville de Berdé

Berdé, 28 octobre, AZERTAC

Cela fait un an que la ville azerbaïdjanaise de Berdé a été la cible des roquettes tirées par les troupes arméniennes.

Le 28 octobre 2020, les forces armées arméniennes ont tiré des bombes à sous-munitions sur les zones densément peuplées et les centres commerciaux de la ville de Berdé. Interdites au niveau international, ces bombes ont tué 20 civils et blessé 82 autres. Les installations civiles et les véhicules ont été gravement endommagés dans la ville.

Pendant la Guerre de 44 jours, les troupes arméniennes, en violation flagrante des normes et principes du droit international, des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels, et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ont tiré non seulement sur les villes de Berdé et Gandja, mais aussi sur les régions de Yevlakh, Beylégan, Aghdam, Terter, Guébélé, Goranboï, Aghdjabédi, Khyzy et d'autres villes et régions azerbaïdjanaises. 93 civils, dont 12 enfants et 27 femmes, ont été tués et 454 autres ont été blessés. Au total, 12 292 zones résidentielles et non résidentielles et 288 véhicules ont été gravement endommagés par des obus de roquettes tirés par l’armée arménienne.