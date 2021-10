L'Azerbaïdjan et la Banque mondiale signent un accord de prêt pour le Projet de routes et de développement régionaux

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Mercredi 27 octobre, le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale, ont signé un accord de prêt pour le Projet de routes et de développement régionaux.

L'accord de prêt d'un montant total de 65 millions de dollars américains a été signé au nom du gouvernement azerbaïdjanais par le ministre des Finances, Samir Chérifov, et la directrice de la Banque mondiale pour l'Azerbaïdjan, Sarah Michael, selon le service de presse du ministère des Finances.

Ce prêt est destiné à financer la reconstruction du tronçon existant Yénikend-Bilessouvar, qui constitue une alternative à l'autoroute Alat-Astara-frontière avec la République islamique d'Iran.