Le président Ilham Aliyev : La Turquie occupe aujourd’hui une place très importante dans l’arène internationale

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Aujourd'hui, la République de Turquie, qui est politiquement, économiquement, militairement puissante et stable, occupe une place très importante dans l’arène internationale, a écrit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à l’occasion de la Fête nationale de la République de Turquie.

« Les programmes et projets à grande échelle mis en œuvre sous votre direction servent le progrès global et la prospérité de votre pays frère. Sans aucun doute, la grande confiance du peuple en vous est le facteur le plus important pour assurer le succès de la ligne stratégique de développement.

Les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui reposent sur des bases solides telles que les valeurs historiques et morales nationales communes de nos peuples, sont une parfaite illustration de notre unité et de notre solidarité. Nous assistons actuellement à la période historique de ces relations. Conformément aux objectifs et aux orientations énoncés dans la Déclaration de Choucha, nos relations d’alliance se développent de jour en jour et s'enrichissent de nouveaux contenus.

Le soutien politique et moral décisif et sans équivoque apporté par Vous personnellement, l'Etat et le peuple frère de Turquie, a joué un grand rôle dans la lutte de l'Azerbaïdjan pour la libération de ses terres. Notre peuple n'oubliera jamais ce soutien, qui a une fois de plus démontré la solidarité azerbaïdjano-turque au monde entier », lit-on dans le message de félicitations.

Le chef de l'Etat s’est dit convaincu que conformément au slogan « Une nation, deux Etats », les deux pays poursuivraient leurs efforts conjoints pour renforcer et développer encore davantage leur unité, la coopération efficace et active dans tous les domaines.